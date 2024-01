Este miércoles los ministros de Economía, Nicolás Grau, y de Medioambiente, Maisa Rojas, asistieron a la Comisión de Medioambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados para dar a conocer las razones y el contenido de las reuniones que sostuvieron con los empresarios vinculados la industria del salmón en casa del lobista Pablo Zalaquett.

Entre medio de la discusión, el diputado independiente Francisco Pulgar, puso sobre la mesa un frasco blanco que tenía en su descripción “pastillas de amnesia”.

Revisa el momento aquí:

Los hechos

Las autoridades, junto a otros cuatro secretarios de Estado, han estado en el ojo de la polémica tras revelarse que asistieron a reuniones con privados y no registraron las instancias en la plataforma dispuesta por la Ley de Lobby.

El Gobierno ha insistido en que los encuentros no fueron anotados porque no era necesario por la forma en cómo se abordaron las materias, indicando que solo resultaron ser conversaciones generales. De hecho, el presidente Gabriel Boric afirmó que el viernes pasado que “acá no ha habido ningún incumplimiento de la ley”.

La reunión en la que participaron Grau y Rojas ha sido una de las más controversiales que involucran al Ejecutivo, ya que días después de que esta se realizó, el presidente Boric presentó el proyecto de nueva Ley de Pesca, iniciativa con la cual el Ejecutivo busca reemplazar la actual normativa, debido a los graves cuestionamientos de su legitimidad producto de la tramitación, desde donde después se derivó el Caso Corpesca.

Justificación de Grau

En la misma Comisión, además, el ministro de Economía volvió a explicar por qué no registró las controversiales citas en la plataforma de lobby.

“El orden de las intervenciones también da buenas pistas de por qué hemos insistido tanto en nuestra tesis y en nuestra forma de interpretar la Ley de Lobby, porque normalmente cualquiera de ustedes que haya participado en una reunión de lobby sabe que nunca parte uno, parte la persona que justamente está haciendo lobby”, afirmó.

En esa línea, fue a la reunión para decir que para el Gobierno la industria de la salmonicultura “tiene un rol relevante en el país”.

“Creemos que es razonable que lo siga teniendo, es decir, es importante, no solo en términos de empleo, sino desarrollo económico en general. Pero ese desarrollo debe involucrar ciertos cambios importantes en materias ambientales“, apuntó Grau.

Y reiteró que “una vez que se planteó ello por nuestro lado, que fue quienes partimos la intervención, la industria hizo sus comentarios y también planteó su visión de largo plazo, estas distintas personas de la industria. De eso se trató la conversación”.