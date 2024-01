El diputado y presidente de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez, aseguró que el proyecto de reforma previsional no estuvo en riesgo tras las críticas que emitió en contra de la senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón.

¿Qué pasó?

En medio de la votación en Sala, el oficialista llamó a los parlamentarios de la colectividad de centro a no dejarse “iluminar por la senadora Ximena Rincón, exdirectora de AFP Provida, porque ustedes aquí no tienen conflicto de interés y el Gobierno sí acogió su propuesta de 3 y 3 completita. Ustedes la pidieron y el Gobierno la timbró. Entonces, ¿por qué rechazar? Que no los obliguen a traicionar su palabra empeñada”.

Las palabras del diputado hacían alusión a las dudas que se habían presentado desde el partido durante la última semana respecto a apoyar el proyecto del Ejecutivo. Sin embargo, la diputada Joanna Pérez había anunciado horas antes que Demócratas sí iba a votar la idea de legislar la reforma.

Desde el mundo político se ha expresado que Ibáñez puso en riesgo de forma innecesaria el proyecto, mientras que la colectividad de Rincón congeló las relaciones con el Gobierno hasta que el parlamentario se disculpe.

Incluso, el ministro Luis Cordero (Justicia) dijo que “se ocuparon expresiones impropias” en el pronunciamiento del timonel de CS.

Ayer, Diego Ibáñez emitió una declaración donde evitó abordar directamente la situación. “Siempre estaremos y estaré disponible para conversar sobre la manera de hacer política”, indicó; mientras que la senadora Ximena Rincón emplazó nuevamente al diputado: “No es la forma de construir y solucionar los problemas“.

“Estos debates que son calurosos en el Congreso, yo los desdramatizaría”

Este viernes, el diputado Diego Ibáñez se pronunció una vez más a la situación, y manifestó que “estos debates que son calurosos en el Congreso, yo los desdramatizaría”.

Junto a ello, reiteró: “Nosotros estamos disponibles siempre a mejorar las formas, a revisar todos los debates y los diálogos para poner en el centro lo que le interesa a la ciudadanía. Eso lo he conversado con los ministros de Gobierno y estamos a disposición para avanzar. Nuestro foco y centro es poner en el centro los intereses de las familias chilenas”.

Al respecto, se le consultó si lo ocurrido puso en riesgo la reforma previsional. “Yo creo que el que se coloque en riesgo, no. Estuvimos un año y medio tramitando esto en la Comisión de Trabajo. Yo participé arduamente del debate, de las comisiones técnicas, de los acuerdos que firmamos sobre el 3 y 3, que finalmente no se cumplieron”, respondió.

“Recordemos que aquí hay una indicación que ha estado firmada por parlamentarios de Democracia Cristiana, de hecho la propuso el diputado Alberto Undurraga; la firmó el PDG, la firmó el partido Demócratas, sus parlamentarios; y finalmente, esas firmas que se hicieron con la mano se borraron con el codo en la Sala. Ese es un tema que por cierto ha generado bastantes críticas”, continuó.

Finalmente, Ibáñez reiteró el llamado al diálogo y a que “estos eventos no ensucien la unidad que debe existir para poner en el centro lo que se aprobó en general, que es el seguro social. Nosotros ya hemos señalado que estamos dispuestos a conversar, a dialogar siempre, a revisar todas las formas posibles para que este proyecto salga adelante”.

“Ya he señalado que estamos a disposición de mejorar siempre las formas y en eso estamos también dialogando con el Gobierno, con la ministra Jara y vamos a seguir empujando como Frente Amplio”, sentenció.