Luego de que el embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, dijera este domingo que no ha obtenido respuesta tras una petición de diálogo entre los presidentes de ambos países, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió que “no ha habido ninguna solicitud formal de reunión“.

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, el diplomático dijo que “desde el 7 de octubre no hay diálogo, no tengo ningún diálogo con el Gobierno de Chile. Nada. El 7 de octubre, con lo que pasó, al día siguiente llamé a la Cancillería para hablar y después hasta mandé una carta formal, y hasta este instante, después de más de cinco meses, no tengo ningún diálogo con la Cancillería”.

Frente a ello, Vallejo acotó que “el problema no es pueblo de Israel, no es su creencia, ni su religión, ni nada por el estilo, el problema es que tenemos un conflicto donde un Estado en particular ha incumplido los estándares internacionales o del derecho internacional, y lo ha incumplido de manera sistemática”.

Incluso, fue enfática en señalar que si el Ejecutivo tuviera posiciones antisemitas, “no tendríamos una relación diplomática como la hemos sostenido históricamente”.

“No confundamos las cosas, no caigamos en el juego del supuesto antisemitismo, seamos capaces de diferenciar, todos respetamos a la población y respetamos la legitimidad de un Gobierno que ha sido electo, pero no por eso vamos a respetar o vamos a aceptar y tolerar que un Estado masacre a otro pueblo”.

De ese modo, dijo que no van a entrar en polémicas con el embajador, “pero la diplomacia se resuelve por las vías diplomáticas y la información que nos ha dado hasta la fecha Cancillería es que respecto a las contrapartes con las que se relacionan las y los embajadores en la Cancillería no ha habido ninguna solicitud formal de reunión“.