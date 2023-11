Este jueves, el comediante Mauricio Medina reapareció en una entrevista a casi un mes de ser internado de urgencia en la UCI del Hospital de Arica. Esto, por problemas de salud relacionados con su diagnóstico de diabetes.

En conversación con Chilevisión, el humorista reveló que le amputaron un pie y parte de su pierna.

“Yo en un principio no cabía en cerebro que había que amputar, fue terrible tomar la determinación y firmar (la autorización) que fue lo peor”, relató.

“Desperté en una camilla sin el pie; fue espantoso. Es terrible, no se lo doy a nadie. No hay una forma de explicar el dolor que se siente acá (corazón), no el dolor físico, el dolor que te provoca en el alma. Es como perder un familiar, perdiste parte de tu cuerpo“, reflexionó.

De acuerdo a datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 2019, 109.577 personas murieron en Chile por esta enfermedad. En la misma fecha, 3.177 personas fallecieron por la enfermedad renal crónica debido a la diabetes.

¿Cuáles son los principales síntomas?

Los síntomas de la diabetes tipo 1 incluyen la necesidad de orinar con frecuencia, sed, hambre constante, pérdida de peso, cambios en la visión y fatiga.

En tanto, los síntomas de la diabetes tipo 2 son generalmente similares a lo anterior, pero menudo son menos marcados. Por ello, la enfermedad puede diagnosticarse varios años después del inicio, después que ya hayan surgido complicaciones.

Factores de riesgo

La diabetes es una de las principales causas de ceguera, insuficiencia renal, ataques cardíacos, derrames cerebrales y amputación de miembros inferiores .

y . La diabetes mal controlada aumenta las posibilidades de estas complicaciones y la mortalidad prematura.

Las personas con diabetes tienen mayor riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares y tuberculosis , especialmente aquellas con mal control glucémico.

, especialmente aquellas con mal control glucémico. Los adultos con diabetes tienen un riesgo de dos o tres veces mayor de sufrir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares .

. Combinado con un flujo sanguíneo reducido, la neuropatía (daño a los nervios) en los pies aumenta la posibilidad de úlceras en el pie, infección y eventual necesidad de amputación de una extremidad.

La retinopatía diabética es una causa importante de ceguera y se produce como resultado del daño acumulado a largo plazo en los pequeños vasos sanguíneos de la retina. Cerca de 1 millón de personas son ciegas debido a la diabetes.

La diabetes es una de las principales causas de insuficiencia renal.

¿Cómo se puede prevenir?

Se ha demostrado que las medidas sencillas de estilo de vida son eficaces para prevenir o retrasar la aparición de la diabetes.

Por ejemplo: