“Yo estudié kinesiología, dejé de estudiar y fui desertor de la carrera, la tasa de interés es tan alta que actualmente con mi sueldo no me permite mantener los gastos que llevo anualmente y también pagar el CAE”, “soy independiente, no tengo dinero fijo”, “con el costo de vida que existe actualmente es bastante complejo pagar”. Cerca de 540 mil personas dejaron de pagar el Crédito con Garantía Estatal (CAE) durante el año pasado. Esto obligó que el Estado activará garantías por casi $300 millones de dólares.