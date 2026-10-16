Detienen en La Pintana a hombre que estuvo cinco años prófugo: Era buscado por dos homicidios

Un operativo de Carabineros en la Población El Castillo, en La Pintana, permitió concretar la detención de un sujeto que estaba prófugo desde hace cinco años y era buscado por dos homicidios.

El procedimiento se originó cuando los funcionarios policiales realizaban patrullajes preventivos en el sector e intentaron fiscalizar a un hombre haciéndole un control de identidad.

Al notar la presencia policial, el involucrado comenzó a huir a pie e ingresó hasta una casa para esconderse; sin embargo, los efectivos lo siguieron, lograron reducirlo y arrestarlo en el lugar.

Tras verificar sus antecedentes en el sistema, se confirmó su alta peligrosidad.

De acuerdo con información policial, el individuo de 37 años era buscado intensamente debido a su historial criminal, el cual incluye cuatro órdenes de detención vigente, dos por homicidios ocurridos en Santiago el 2021 y 2022.

A ello se suman dos órdenes por el delito de lesiones menos graves y por infracciones a la Ley de Tránsito.

Al interior de su domicilio, además, el hombre tenía un polerón adaptado con placas balísticas.

El Ministerio Público dispuso que el imputado sea puesto a disposición del tribunal correspondiente para pasar a control de detención y formalización.