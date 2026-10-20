Detienen a sujeto que participó en robo a bodega de la Corporación Administrativa del Poder Judicial

Un sujeto fue detenido por su participación en un robo a una bodega de la Corporación Administrativa del Poder Judicial ocurrido el fin de semana.

Entre las especies sustraídas se encontraban electrodomésticos, equipos tecnológicos y artículos de oficina, según informaron desde la Policía de Investigaciones (PDI).

El jefe de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Centro Norte, subprefecto René Quintanilla, detalló que “se realizaron diversas diligencias en el interior de esta bodega, junto con personal del Laboratorio de Criminalística de nuestra institución, donde logramos recabar y levantar evidencias biológicas, evidencias de huellas, como también las evidencias de cámaras de grabación en el mismo lugar”.

Con ello, se logró determinar que un grupo de individuos sustrajeron distintos elementos desde la bodega y los cargaron en un camión.

Tras las diligencias correspondientes, se encontró al dueño del vehículo y posteriormente se dio con la ubicación de la vivienda de la misma persona, “estableciendo que en el interior de este inmueble estaba este imputado, encontrando diversas especies producto del delito”.

Junto a ello, se allanó un segundo domicilio donde se encontraron otras especies asociadas al ilícito.

El subprefecto señaló que la banda criminal estaría compuesta por alrededor de 8 sujetos.

El arrestado de esta jornada es un hombre de nacionalidad chilena de 35 años. Pasará a control de detención esta jornada; se le imputa el delito de robo en lugar no habitado.

Entre las especies halladas había 5 refrigeradores; 3 TV de 49 pulgadas, 55 y 65 pulgadas; 2 estufas; 30 resmas de papel; 1 toner y varios accesorios de computación.