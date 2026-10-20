Detienen a 59 personas en la operación “Veta Roja” por red de robo de cobre en O’Higgins: Un excarabinero sería su líder

Durante la madrugada de este martes, la Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto con la Fiscalía de Análisis Criminal de O’Higgins, desarticuló una presunta red dedicada al robo y la receptación de cobre en la región. El procedimiento, denominado “Veta Roja”, dejó 59 detenidos.

La operación movilizó al menos a 300 efectivos de distintas brigadas de la PDI, quienes allanaron inmuebles particulares y dependencias de Codelco. Según consigna Emol, las detenciones ocurrieron incluso al interior de la mina El Teniente, donde dos trabajadores fueron arrestados mientras realizaban sus labores.

Los detenidos se concentran en Rancagua, Machalí, Coya y Mostazal. La red sería liderada por un excarabinero y por cómplices que estarían a cargo de las finanzas y de la comercialización del cobre sustraído.

La organización habría robado cobre desde bodegas que prestan servicios a Codelco y desde cableado de empresas eléctricas, para venderlo en el mercado informal. Aún no está claro el rol de cada detenido, aunque serían parte de una cadena completa vinculada a la red.

Desde el Ministerio Público destacaron que la coordinación del operativo, desde un puesto de mando donde estuvo el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, permitió que las diligencias se desarrollaran con éxito. Además, señalaron que en los allanamientos se incautó cobre, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y vehículos.

El procedimiento sigue en desarrollo y la cifra de detenidos podría aumentar.