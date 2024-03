Bayron Vieytes, padre del niño de sexto básico con espina bífida que utiliza silla de ruedas, entregó un testimonio desgarrador del preocupante caso que se viralizó en las redes sociales donde se ve a su hijo recibiendo patadas en el suelo por parte de otro compañero.

En una entrevista con Canal 13, Vieytes expresó su preocupación por la falta de respuesta del Colegio María Reina Inmaculada tras informarles sobre el ataque que sufrió el menor.

“Veo el video y digo: voy a hablar con el colegio, esto no puede ser. Voy al colegio y no obtengo respuesta, ni ellos sabían qué había sucedido. Fui yo quien informó al colegio sobre lo que está pasando”, relató Vieytes.

El padre también compartió la angustia de su hijo, quien ha sido víctima de bullying durante un año sin una adecuada intervención por parte del colegio.

“Desde hace un año mi hijo está sufriendo bullying y el colegio no ha actuado como corresponde. Y se supone que se caracterizan por la igualdad y la inclusión”, agregó.

“Tengo que sacarlo ahora porque el colegio no hace nada. Me duele porque mi hijo me dice: Papá, quiero ir al colegio. ¿Qué le puedo decir a mi hijo?”, relató.