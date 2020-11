El ministro de Defensa, Mario Desbordes, se refirió este lunes al anuncio realizado por los parlamentarios de Evópoli de La Araucanía de congelar relaciones con el gobierno a raíz del homicidio del carabinero Eugenio Nain.

En conversación con Radio Duna, el secretario de Estado expreso que se trata de “un tema político que prefiero ni pronunciarme. Todo mi apoyo al intendente regional y al trabajo que está haciendo el ministro del Interior”.

“El gobierno tendrá que ver qué significa esto de congelar. Ha habido dura respuesta de los partidos aliados”, añadió.

La autoridad aseguró que “yo entiendo que es una reacción, me da la idea, al calor de lo que está pasando en la zona. No entiendo la verdad lo que significa congelar las relaciones con el gobierno. Tendrá que explicarlo Evópoli. Yo prefiero no pronunciarme sin tener más antecedentes”.

“No conozco el concepto de congelar relaciones con el gobierno cuando se es partido de gobierno”, agregó.

En tanto, Desbordes expresó que espera que este martes no se apruebe la acusación constitucional en contra de su par de Interior, Víctor Pérez, y afirmó que “están usando nuevamente una herramienta que es excepcional como si fuera una herramienta de discusión política más, como si fuera una interpelación”.