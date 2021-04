El candidato presidencial de RN, Mario Desbordes, manifestó sus críticas a la postura que ha manifestado la oposición luego de que el presidente Sebastián Piñera anunciara su proyecto de tercer retiro del 10% de los fondos previsionales.

Desde el sector calificaron como “lamentable” la decisión del mandatario, que optó por la elaboración de una iniciativa propia en vez de retirar el requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional para frenar el proyecto aprobado por el Congreso.

En la misma línea, los 24 senadores de oposición publicaron una declaración conjunta en la que sostienen que la opción del mandatario “agrava las tensiones entre el Gobierno y el Congreso en horas críticas para los chilenos y chilenas”.

Lee también: Delgado y tercer retiro del Gobierno: “Yo llamaría a la oposición a criticar menos y a sumarse a esto”

Al respecto, Desbordes afirmó que “es momento de ceder y lograr acuerdos” y que “lamento que la oposición siga pegada en la discusión que busca sacar ventaja política cuando la gente está desesperada”.

El ex ministro aseguró que “en términos tributarios, no innova respecto del segundo retiro, y por ende, las críticas de quienes lo rechazan por eso, pero aprobaron el segundo, no se entienden”.

Además, desestimó las críticas que apuntan a la fórmula para reintegrar los fondos e indicó que “en el proyecto ya aprobado por el Congreso está la fórmula propuesta por RN de cotizar 11% durante un periodo determinado”.

Finalmente, aseguró que “por supuesto que hay que hacer una reforma previsional profunda, avanzando a un sistema de pensiones mixto, y es en esa reforma donde se establece que las cotizaciones por sobre el 10%, las administra un órgano distinto a las AFP (aunque debería ser opcional)”.

“Por ende, se debe aprobar la reforma y resuelto el reclamo artificial de la oposición”, cerró.

En momentos duros para los Chilenos, es momento de ceder y lograr acuerdos. Lamento que la oposición siga pegada en la discusión que busca sacar ventaja política cuando la gente está desesperada. — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) April 26, 2021

También hemos insistido en que deben haber mecanismos para recuperar lo retirado, para no afectar la pensión futura. En el proyecto ya aprobado por el congreso está la fórmula propuesta por RN de cotizar 11% durante un periodo determinado. — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) April 26, 2021

El reclamo contra eso en la propuesta del gobierno no se entiende: hay que recuperar los fondos, no hay otra alternativa (salvo que la oposición pretenda que se deposite en cuenta rut) — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) April 26, 2021

Por supuesto que hay que hacer una reforma previsional profunda, avanzando a un sistema de pensiones mixto, y es en esa reforma donde se establece que las cotizaciones por sobre el 10%, las administra un órgano distinto a las AFP (aunque debería ser opcional). — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) April 26, 2021

Por último, se entiende el reclamo de las pymes por una mayor carga. Hemos venido pidiendo desde el día uno más ayuda a la pequeña, mediana y micro empresa. — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) April 26, 2021