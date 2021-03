El candidato presidencial de RN, Mario Desbordes, se refirió este lunes a las distintas propuestas económicas que han surgido en las últimas semanas para enfrentar la crisis sanitaria.

En conversación con Radio Cooperativa, el ex ministro apoyó la idea de una Renta Básica Universal y aseguró que se debe tener “la puntería más alta y sin letra chica, son demasiados los requisitos que el gobierno pone, hay una porfía ahí”.

“Además, se calcula respecto de los ingresos de enero de 2020, ¿por qué no se hace desde agosto de 2019, que es cuando la gente tenía una situación económica más o menos bien?”, añadió.

Desbordes añadió que considera que “la propuesta actual del gobierno es mucho mejor, no hay discusión, de $400 mil para abajo no hay ningún papel que entregar, no hay que dar explicaciones, pero yo creo que el corte está muy abajo y por lo tanto el gobierno o mejora la puntería o no se queje si hay tercer retiro, así de simple”.

Con respecto a esta última iniciativa, aseguró que “se va a caer en el TC” y que “se está ilusionando a tres millones de personas que ya no les queda nada”.

Finalmente, aseguró que la falta de ayudas económicas “es decisión del Presidente y de su brazo derecho, Larroulet, que en general están reacios a este tipo de medidas”.

“Yo no sé si consideran que el presidente Trump es de izquierda, porque hizo lo mismo en Estados Unidos, la canciller Merkel hizo lo mismo en Alemania, son realidades distintas, economías distintas, por supuesto, pero aquí los recursos están“, cerró.