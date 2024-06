Mario Desbordes acusa “complot” tras querella del INDH por tráfico de influencias: RN señaló “complicidad” con Hassler

A través de redes sociales, el exsecretario de Estado señaló ser víctima de una confabulación, en la que estaría involucrada la fiscal Ximena Chong, con el objetivo de dañar su candidatura a la alcaldía de Santiago.

Mario Desbordes, candidato a alcalde de RN por Santiago, acusó este martes un “complot” en su contra tras la querella anunciada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a raíz de la filtración de mensajes que evidenciarían tráfico de influencias en favor de la ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, y que involucran al exministro de Defensa.

En ese contexto, Desbordes hizo una “cronología” de los eventos recientes, subrayando que su candidatura es la principal competencia de la alcaldesa comunista de Santiago, Irací Hassler.

“Estoy ganando en todas las encuestas que ha sido públicas. Y sospechosamente entre medio, la fiscalía de la fiscal Chong, tiene un informe desde hace más de un año que no tiene ninguna connotación especial, pero se lo entrega a Ciper”, añadió.

“Ciper le da esta connotación negativa a mí actuar, que no lo tiene, no hay ninguna infracción legal. Ahora el INDH, saliéndose de todo su marco legal, anuncia querellas”, señaló el exministro de Defensa.

En esa misma línea, Desbordes criticó al INDH por interponer la querella en su contra, indicando que el organismo no tiene facultades para ello y acusando un sesgo político.

“El INDH cuando le hemos pedido que se querelle contra los asesinos de carabineros, dice ‘No puedo porque no tengo facultades’. Afortunadamente, se acaba designar una fiscal que va a conocer esto y ahí estoy seguro de que rápidamente va a quedar en evidencia que no he actuado en ningún momento al margen de la ley, todo lo contrario, mi actuar se ajusta a derecho y que es lo correcto”, fustigó.

Desbordes expresó confianza en que una investigación fiscal demostrará que su actuar fue conforme a la ley.

En tanto, su partido -Renovación Nacional (RN)- respaldó al candidato mediante una declaración pública, denunciando una “operación política” de desprestigio orquestada por el Partido Comunista (PC).

Asimismo, acusó que la querella del INDH carece de fundamento y “representa una extralimitación de sus atribuciones”, sugiriendo complicidad con la alcaldesa Hassler.

“Este acto por parte de los consejeros del INDH solo demuestra su complicidad con la alcaldesa Irací Hassler. Es lamentable que una institución tan importante como el Instituto Nacional de Derechos Humanos se haya convertido en una sede de activismo político de cara a la próxima elección municipal”, puntualizaron.

La situación ha generado un fuerte debate político, con Desbordes manteniendo su posición de que las acciones en su contra no tendrán éxito y que seguirá adelante con su campaña para la alcaldía de Santiago.

Los hechos

De acuerdo a lo que informó Ciper, Desbordes figuró en conversaciones de WhatsApp con el exmagistrado Juan Antonio Poblete, quien estuvo involucrado en el “Caso Escuchas Telefónicas“.

En dichas conversaciones, Poblete solicitó favorecer el nombramiento de Letelier en el máximo tribunal del país.

Poblete fue el ministro de la Corte Suprema que autorizó espionaje telefónico por parte de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) a militares que denunciaron casos de corrupción y al periodista Mauricio Weibel.

En el celular del exjuez, los peritos encontraron una serie de chats vía WhatsApp que mantuvo con el exdiputado y exministro de Defensa, Mario Desbordes, que se habrían dado con el fin de favorecer a María Teresa Letelier para que llegara a la Corte Suprema en 2021.

La primera de las conversaciones se dio el 14 de marzo de 2021, cuando Poblete preguntó a Desbordes si tenía algún compromiso con las quinas (lista de cinco candidatos/as a cargos en el Poder Judicial), a lo que el militante de RN respondió que no.

En ese tiempo, el máximo tribunal judicial del país preparaba una quina para presentarle al entonces Presidente Sebastián Piñera. El cupo se encontraba vacante luego de la muerte en enero del juez Carlos Aránguiz a causa de una fibrosis pulmonar.

Acto seguido, el exjuez le comentó que en la quina iría su “mejor amiga”, María Teresa Letelier, “quien ha figurado para fiscal Jud Suprema, lo que llevó a un tremendo sismo de un grupo de más de 20 años. Es de centroderecha, dispuesta a trabajar y ayudar. Querida por todas, además de ser una mujer muy aceptada y estupenda”.

La respuesta de Desbordes fue: “Apoyémosla entonces”.