Mario Desbordes (RN) concretó su salida del Gobierno este viernes, luego que el presidente Sebastián Piñera hiciera un ajuste ministerial y designara en su lugar al ex titular de Minería, Baldo Prokurica.

Tras la ceremonia en La Moneda, el ex ministro de Defensa dijo que deja la cartera “con sentimientos encontrados porque estaba haciendo un trabajo que me gustaba mucho, pero convencido de que es necesario que muchos demos pasos para enfrentar juntos los desafíos que nos plantea el año que viene a todos los chilenos”.

El ex timonel de RN planteó la importancia de las elecciones municipales, de gobernadores regionales y de constituyentes que se llevarán a cabo el 11 de abril de 2021 y dijo que “tenemos responsabilidad todos para lograr una constituyente que genere una Constitución que permita que todos los chilenos se sientan 100% identificados con ella, así que voy a colaborar y ayudar en eso”.

Consultado sobre si será el candidato presidencial de RN, Desbordes respondió que “es algo que voy a conversar con el partido, lo tiene que resolver el Consejo General, yo estoy absolutamente disponible”.

Su salida de Defensa fue confirmada el jueves, pero no estaba presupuestada para estas fechas. El ex ministro explicó que el movimiento estaba conversado con anterioridad con el presidente Piñera y que “se hizo hoy día porque ya había demasiado ruido ambiente respecto de si uno estaba disponible o no para una cuestión distinta de ser ministro”.

“Se empieza a producir una situación que no es adecuada. La idea de que un ministro de Estado puede ser candidato es una cosa positiva en un sentido, pero el presidente tiene toda la razón cuando hemos conversado los dos en privado y me dice: ‘Mario, tome una decisión porque o se es ministro, o se es candidato’”, comentó.

Finalmente, Desbordes descartó que el mandatario hubiese estado molesto con él: “a mí no me ha manifestado molestia. Al revés, estaba muy contento con el trabajo que hicimos”.

“Ha sido extraordinariamente cariñoso ahora en la despedida”, concluyó.