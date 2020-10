El ministro de Defensa, Mario Desbordes, expresó su desacuerdo con el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, ante la posibilidad de sacar la estatua del general Manuel Baquedano de Plaza Italia y trasladarla a un lugar donde pueda ser custodiada por las Fuerzas Armadas.

Bellolio dijo el lunes que “sacar la estatua de Baquedano de ahí es como decir que nos rendimos frente al vandalismo”. Para Desbordes, en cambio, vale la pena evaluarlo.

En entrevista con Radio Infinita, el titular de Defensa dijo que “es un poquito fácil decir ‘mira, déjala ahí no más, es un triunfo para los violentistas’, si no soy yo el que la va a custodiar. Es bien fácil decirlo”.

“Creo que hay que tener un poco más de profundidad del análisis y veamos qué pasa”, agregó el ministro.

Lee también: Monumento del general Baquedano vuelve a ser limpiado tras manifestaciones del 18-O

Desbordes explicó que “ahí está la tumba del soldado desconocido de la Guerra del Pacífico, que está enterrado junto al monumento del General Baquedano, hay una persona que nos representó, que murió por nuestro país en una guerra fuera de Chile. Cualquier país decente lo que hace con este tipo de héroes es cuidar”.

Además, recordó que hasta el lugar también llegan los hinchas para celebrar los triunfos deportivos. “Pase lo que pase, esa plaza se llena de gente y no hay ningún respeto por la infraestructura, por la plaza, por Baquedano, ni menos por la tumba”, comentó.

“Más allá de la cuestión política, dejó de ser el lugar de encuentro histórico que se pretendió en la década del ’50 y por eso creo que hay que evaluarlo. Si yo no le puedo garantizar a la gente que valora eso que la voy a cuidar, no creo que sea dable que me oponga a evaluar retirarla“, agregó.