VIDEO RELACIONADO – Alcalde Delgado por cierre de ferias libres: “Necesitamos una estrategia de ciudad” (07:19)

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, se abrió a la posibilidad de “analizar” el retiro del 10% de los fondos de las AFP.

La medida fue propuesta por un grupo de diputados, que presentaron una iniciativa de ley en la Cámara de Diputados en conjunto con el proyecto de acuerdo aprobado anoche y que pide al presidente Sebastián Piñera que lo patrocine.

En conversación con Radio Cooperativa, el diputado fue consultado sobre las iniciativas, a lo que respondió que “hay que analizarla, y hay que analizarla aunque no le guste a los ortodoxos”.

como medida paliativa a los efectos económicos de la pandemia, “aunque no le guste a los ortodoxos”.

Lee también: Cámara aprueba propuesta para solicitar subsidio al gas licuado: FA pide que se sume a proyecto de servicios básicos

“Muchos de estos grandes expertos, especialistas, que nos dan recomendaciones no tienen los fondos en las AFP, para qué nos engañamos“, afirmó.

En la misma línea, el legislador señaló que antes de criticar la propuesta, es necesario plantearse con qué otras alternativas se cuenta.

“¿Qué solución le doy a la persona de clase media que no está teniendo acceso al Ingreso Familiar de Emergencia y que no va a tener ninguna ayuda, y que ganaba -por ejemplo- un millón y medio y hoy se le fueron abajo los honorarios, las ventas, está con $200 mil, $100 mil, y con el $100 mil que le agregará el IFE no alcanza a pagar la cuenta y no está dentro del 60% más vulnerable?”, dijo.

Lee también: Gobierno activará primer código azul del año: Monckeberg anuncia 80 nuevos albergues y 1.188 camas adicionales

“¿Qué otra alternativa tiene? Al menos le tengo que poner una alternativa sobre la mesa”, añadió.

De todas formas, Desbordes subrayó que “hay que explicarle a la gente que sacarle el 10% le va a afectar la pensión. No le mintamos diciéndole que el Estado le va a reponer la plata, porque no va a suceder eso”.

“Tampoco nos engañemos nosotros diciendo que ‘usted se va a autodevolver la plata de a poco, en cuotas’, porque eso tampoco va a pasar”, cerró.