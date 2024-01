Este jueves continúa la búsqueda de Michelle Silva, la joven de 20 años que este jueves cumple 12 días desaparecida en la comuna de San Felipe, Región de Valparaíso.

¿Qué se sabe?

La joven fue vista por última vez la madrugada del 6 de enero. Las indagatorias para esclarecer su paradero comenzaron por parte de Carabineros, pero el 11 del mismo mes, el Ministerio Público determinó la concurrencia de la Policía de Investigaciones.

La policía civil ya revisa el material captado por las cámaras de televigilancia y levanta los testimonios de las últimas personas que la vieron. Sin embargo, aún no hay nada concreto.

De acuerdo a la información proporcionada por la familia a las policías, cerca de las 03:00 horas de la madrugada en que desapareció, Michelle habría pedido transporte por medio de una app, tras asistir a una fiesta en la comuna.

El auto la dejó en la esquina de Avenida Chacabuco con Maipú. Sin razón aparente, desde ese lugar se trasladó hacia el sector Los Molles, donde se perdió su rastro.

“Le escribí, no le llegaron los mensajes. Después, en la noche le escribí en Instagram, tampoco -respondió-. Y ahí ya me empezó a parecer muy raro el asunto, porque ella no es de no responderme”, explicó su madre a Radio Bío Bío.

Antecedentes de Michelle Silva

La familia de Michelle entregó una descripción general de la joven en la que se detalla que es morena, mide 1,65 metros, tiene pelo liso y largo, piercing en la nariz y tatuajes en diversas partes de su cuerpo como brazos y piernas.

A través de Facebook señalan que el día de su desaparición vestía un crop top y un short de mezclilla.

Cerca de 20 declaraciones de interés

La policía civil de Los Andes confirmó que ha recopilado cerca de veinte declaraciones de personas de interés y alrededor de siete testimonios cuentan con “antecedentes válidos” para esclarecer el hecho.