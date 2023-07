Los padres de un lactante de un mes y 27 días que murió esta jornada en el Hospital de Angol, Región de La Araucanía, denunciaron negligencia médica por parte del recinto asistencial.

Jocelyn Sáez y Luis Corvalan aseguran que el servicio de urgencias del hospital les entregó un diagnóstico erróneo y aunque les dieron el alta, tuvieron que volver posteriormente al no ver mejoras en el menor.

“Hemos sufrido una negligencia médica, llevé a mi guagua a las 11:20 de la mañana al hospital, me dijeron que eran cólicos y me recetaron un probiótico pensando que se le iba a pasar”, sostuvo Sáez en conversación con Radio Biobío.

La madre del lactante agregó que “regresé con mi guagua a las cinco y media, y luego me dicen que radiografía y todo, que supuestamente podría ser una hernia y que me lo iban a mandar a Temuco por cirugía pediátrica porque en Angol no hay. Volví porque el niño estaba muy inquieto, muy inquieto, estaba muy pálido”.

La mujer aseguró que iniciarán acciones legales contra el recinto hospitalario “para que a ninguna guagua más le pase, para que ninguna mamá pase por esto (…) tenían que habérmelo revisado bien, ni siquiera le habían sacado una radiografía para dármelo de alta, ni siquiera mandaron los informes especificados a Temuco para el Servicio Médico Legal”.

A través de un comunicado, el Hospital de Angol informó que instruyó una auditoría clínica interna para conocer las causas del hecho, pero por ahora continúan a la espera de mayores antecedentes sobre el caso.