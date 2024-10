Denuncia contra Valdivia: Garzones de “Chicha en Ají” declararon que víctima les comentó que se sentía “muy mareada”

En medio de las diligencias investigativas, se entrevistó a los garzones que atendieron a la víctima y a Valdivia cuando llegaron al restaurante. Dos de ellos comentaron que vieron a la denunciante en estado de ebriedad.

Nuevos antecedentes se han dado a conocer en el marco de la denuncia por violación contra Jorge Valdivia, exfutbolista quedó en prisión preventiva tras ser formalizado el pasado 22 de octubre.

De acuerdo a los antecedentes entregados, la denunciante, quien se desempeña como tatuadora, se reunió con Valdivia el domingo 20 de octubre en el restaurante peruano Chicha en Ají, ubicado en Providencia, para discutir el diseño de un tatuaje.

En medio de las diligencias investigativas, se entrevistó a los garzones que atendieron a la víctima y a Valdivia.

Un garzón relata que vio llegar a la víctima sola a eso de las 21:30 del domingo y que pidió pisco sour, consigna Contigo en La Mañana de Chilevisión.

Más tarde llegó Valdivia, con quien compartió un rato. El trabajador declaró que vio a la víctima en evidente estado de ebriedad.

Posteriormente, la mujer fue al baño y perdió su celular, por lo que comenzaron a buscarlo.

“Eran más de las 11 de la noche, 11 y 5 aproximadamente, y veo que este hombre me dice que si encuentro un iPad lo guarde y me señala a ella, la niña que estaba con él. En ese momento me acerco a la garzona que trabaja conmigo y le digo qué pasó y me dice que se le perdió el celular a la señorita y no lo encuentra”, dicta la declaración del garzón, de acuerdo al citado medio.

Luego, continuó diciendo que le señaló a la garzona que fuera al baño a revisar, donde encuentra el celular y “se lo pasa a la niña, (quien) le dijo a mi colega, gracias me salvaste la vida, me siento muy mareada y se retiró del restaurante”.

La declaración de la mencionada garzona confirma lo relatado por su compañero. Según ella, observó que la víctima se dirigió al baño en evidente estado de ebriedad.

Aquello fue confirmado por la propia denunciante, quien le comentó que se sentía muy mareada.