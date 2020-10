El Ministerio de Educación, por medio de Raúl Figueroa, condenó los nuevos hechos de violencia registrados en el país y que han vuelto a afectar a establecimientos educacionales. Sólo en esta semana más de 8 colegios fueron dañados en la Región Metropolitana, Arica y Parinacota, Antofagasta y Biobío, siendo en esta última zona donde se produjo el incidente más grave.

Como consecuencia de un incendio durante la jornada del sábado, fue destruida por completo la infraestructura para el nivel básico de la escuela municipal Juan Aguilera Jerez de Cañete (Provincia de Arauco). Con estos últimos hechos de violencia, desde el 18 de octubre de 2019 a la fecha, se elevó a 129 la cifra de establecimientos educacionales que han sido vandalizados.

Frente a la magnitud de los daños en la escuela Juan Aguilera Jerez, donde se estaba ejecutando un proyecto de $240 millones para reparar su infraestructura, el Ministerio de Educación presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional del Biobío.

“Pudimos escuchar de primera fuente del director del establecimiento, de los profesores, el dolor que significa ver destruida su escuela. Desde el 18 de octubre de 2019 hasta hoy, son 129 las escuelas que han sido vandalizadas”, expresó Figueroa.

Lee también: Subsecretario del Interior descarta participación de funcionario de la Armada en incendio de iglesia

“Debemos ser claros y enfáticos en condenar toda violencia y muy particularmente aquella que afecta de esta manera el derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes. Por ello, hemos presentado, junto al intendente y el seremi de Educación, una denuncia para que la Fiscalía pueda investigar con celeridad estos hechos y dar con los responsables”, agregó.

Además dejó un claro mensaje a no tolerar los actos violentistas: “Es fundamental que como país, comprendamos que la violencia no conduce a nada positivo y que no podemos permitir que nuestras escuelas sean víctimas de esta violencia”, enfatizó el representante del Mineduc.

En tanto, el alcalde de Cañete, Jorge Radonich, también tuvo palabras por lo sucedido: “Es tremendo, más aún cuando se trata de una escuela donde los alumnos son de descendencia mapuche. Yo soy profesor, el perder una escuela es perder una luz”.

“Uno se siente impotente ante este tipo de situaciones, y lo que más quisiéramos es que estos alumnos no se vean privados de la educación. Entre la gente del sector, hay mucha pena, hay mucho dolor porque se ha afectado lo más importante que es la escuela”, concluyó el jefe comunal.

El registro de la escuela de Cañete: