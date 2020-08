Estafados dicen sentirse una serie de personas que compraron departamentos a través de Royal Real Estate, una empresa de gestión inmobiliaria que les consiguió los créditos y que debía obtener arrendatarios para costear los dividendos.

Según se denuncia, la compañía de la cual fue director el ex candidato presidencial, Franco Parisi, dejó de pagar y contestar.

“Siento impotencia, rabia. Me van a quitar el departamento, yo creo, dentro de poco”, lamenta Jaime Delgado, uno de los denunciantes. Y es que hasta hace unos meses, era la oportunidad que él tanto esperaba: comprar un departamento.

Una inversión, según se le dijo, con cero riesgo. Pero el escenario para este joven antofagastino cambió. Está endeudado y busca respuestas de quienes le prometieron hacer realidad su sueño de tener una propiedad que ahora está a punto de perder.

“Prácticamente lo perdí todo producto de este enredo, de la no devolución del dinero. Adquirí deudas y deudas tras deudas”, asegura el afectado.

Jaime Delgado traspasó los ahorros que había logrado tras años de trabajo a la empresa que ofrece gestionarles el financiamiento a través de los bancos, logrando con inmobiliarias, cubrir el pie de departamentos con montos considerados menores.

Así, él con casi ocho millones de pesos, podía obtener tres propiedades y, no sólo eso, Royal Real Estate conseguía los arrendatarios para esos departamentos y, en caso de no lograrlo, la compañía pagaba los dividendos hasta que encontrara a uno.

El CEO y fundador de la empresa es Mauricio Lizana. Mientras que el ex candidato presidencial, Franco Parisi, según las redes sociales de Royal, era el director financiero.

“Fui a un seminario de primer nivel. Había invitados y estaba Franco Parisi”, comenta Jaime, que según dice, le dio la confianza para invertir. Sin embargo, al poco tiempo empezaron los problemas.

“En octubre me pagaron un mes después. La excusa fue que debido al estallido, los arrendatarios se habían demorado”, explica. No obstante, nunca más recibió los pagos del arriendo de su departamento, y ya desde hace meses que no le contestan los llamados.

Sin respuesta

Pero Jaime no es el único. Son varios los casos iguales, personas que han quedado a la deriva, con tres o cuatro créditos hipotecarios simultáneos, sin poder pagar, porque desde la empresa, no responden.

Juan Yáñez estuvo a punto de invertir, pero, finalmente, el negocio le resultó sospechoso: “Ellos dicen que hay cero riesgo y lo ponen en todas las publicidades. Dicen ‘tú compras y nosotros nos hacemos cargo de la administración'”.

Un equipo de CHV Noticias fue a las oficinas de Royal Real Estate, en donde el conserje aseguró que desde antes de la pandemia, ya no va nadie. Fue imposible contactar a Mauricio Lizana, el fundador de la empresa. En tanto, Franco Parisi, no contestó los mensajes. Estaría fuera de Chile y ha asegurado que abandonó la compañía en diciembre.

Por otro lado, Jaime dejará que embarguen su departamento. Se acogió a la ley de insolvencia y se declaró en quiebra. No le quedó otra opción.

El abogado de Royal ha asegurado que la inestabilidad del país desde octubre a la fecha, ha generado su incapacidad de responder económicamente a personas como Jaime Delgado, quien aún no sabe cómo saldrá adelante.