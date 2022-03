Este lunes comenzó el juicio oral contra el cineasta Nicolás López, acusado por los delitos de violación, abuso sexual reiterado y ultraje público. En la instancia, su defensa, la abogada Paula Vial, cuestionó la investigación liderada por el Ministerio Público y apuntó a la existencia de diversos “mitos”.

En junio de 2018, en plena ola del movimiento feminista contra la violencia machista en Chile, el cineasta fue acusado de abuso y acoso sexual. Las declaraciones fueron publicadas en un reportaje de la Revista Sábado de El Mercurio.

Tras ello, en octubre de 2020, el Ministerio Público pidió 15 años de cárcel. Esto luego de que la Fiscalía Oriente de Santiago solicitara una pena de 10 años y un día por el delito de violación reiterada y cinco años y un día por la acusación de abuso sexual.

Lee también: Comienza juicio oral contra Nicolás López: Fiscalía recuperó al menos 2 mil conversaciones eliminadas de su teléfono

Vial apuntó a la existencia de “mitos” en la investigación y aseguró que los periodistas de Revista Sábado “se encontraban en una verdadera cruzada por encontrar al Harvey Weinstein chileno“.

“Este caso surge porque El Mercurio realiza una investigación. Ellos se encontraban en una verdadera cruzada por encontrar al Harvey Weinstein chileno. (…) Ese caso generó una conmoción mundial con el movimiento #MeToo y otros que son de transversal conocimiento. El equipo que llevó a cabo esa investigación obtuvo el Pulitzer y este equipo chileno se autoimpuso encontrar a un equivalente en nuestro país (…) realizó una investigación acuciosa y en el marco de esa situación se produce el primer contacto del periodista con la denunciante original”, dijo.

Asimismo, expresó que las denunciantes “se conocían previamente” y que “además, se coordinaron antes del reportaje”.

“Se ha afirmado que ellas no podían reaccionar porque Nicolás les daba trabajo, les generaba una expectativa de aparecer en sus películas y tenían una relación de dependencia incluso laboralmente. Vamos a ver que eso no es efectivo. (…) Sin embargo, vamos a ver que ellas participan en varios casting en la productora y actuaron incluso en películas. No había ninguna dependencia laboral”, expresó.