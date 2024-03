El representante de Democracia Viva, Daniel Andrade, y el exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, dieron inicio este jueves a la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional, dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta esta semana.

La medida surge tras 75 días de reclusión en la cárcel de Antofagasta para ambos imputados en la arista Democracia Viva del Caso Convenios.

Al llegar a Santiago, Andrade declaró que con la decisión “se ha demostrado que no he robado nada, no he tocado ni un peso de esos $426 millones y espero que la verdad no haga libre”. El exmilitante de Revolución Democrática (RD) se trasladó a la casa de sus padres en la capital para cumplir con la medida.

Contreras, en tanto, manifestó su conformidad con el funcionamiento de las instituciones y señaló haber resistido “las presiones comunicacionales y políticas”.

Los abogados del exseremi habían apelado tres veces a la prisión preventiva, siendo en el tercer intento que el testimonio de Contreras se volvió clave para revocar la cautelar.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, indicó que La Moneda respeta la decisión del tribunal, distanciándose del caso.

“Nos parece que lo importante es que en una investigación que tiene estas características y que ha causado gran interés, se llegue a establecer la verdad. En este caso, en particular, no tenemos ningún comentario sobre la decisión que se tomó”, sostuvo.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, reconoció las críticas al sistema de traspaso de fondos a fundaciones y señaló la necesidad de superar dicha situación.

“Esto es un sistema que heredamos. Esto era parte de la historia de los que operaban, lo conocían y bueno, ahora se trata de superar esto y pasar a una situación distinta”, señaló

Por otro lado, la concejala de Antofagasta, Paz Fuica, apelará la medida cautelar que la mantiene en prisión preventiva, presentando su declaración ante la Fiscalía y documentos que acreditan su inocencia.

La audiencia está programada para el próximo lunes en el Juzgado de Garantía, donde se determinará si Fuica queda con las mismas cautelares que Contreras y Andrade.

Pablo Toloza, abogado querellante de la causa, sostuvo que la permanencia de Fuica en prisión preventiva es importante para el proceso y como señal para el país.

Por su parte, el diputado del Partido Republicano, Cristián Araya, enfatizó en la importancia de que la investigación avance para que “caigan todos los que tengan que caer” en este escándalo de corrupción.