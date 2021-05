Luego de confirmarse la muerte del sargento primero de Carabineros Francisco Benavides (42), el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, condenó lo sucedido e indicó que viajará a la Región de La Araucanía para recopilar más antecedentes relacionados al ataque armado que cobró la vida del uniformado.

“Los antecedentes que tenemos hasta ahora son prácticamente los mismos que tienen ustedes”, indicó el secretario de Estado. Por tanto, “tengo que ir a chequearlos a la zona”, añadió.

“Le quiero decir a las personas que lo hicieron, si es que nos están viendo, que tal como encontramos a Luis Tranamil, el asesino del cabo Nain, también los vamos a encontrar“, sostuvo.

Por otro lado, el secretario de Estado manifestó que ya tomaron contacto con la familia de Benavides, quien era casado y tiene tres hijos. Al respecto planteó que “la familia no vive en Temuco”, pero que su esposa será trasladada a la ciudad.

Lee también: Carabinero murió tras ser baleado en Collipulli

“Seguramente vamos a estar en contacto con ella durante esta noche o mañana, y se le están dando todas las facilidades para que pueda llegar”, dijo.

En cuanto al ataque, Delgado planteó que “hay grupos que obviamente operaron de manera coordinada para bloquear la ruta”, apuntando al operativo en el que participó Benavides tras un corte en la ruta R-35 de la zona.

“Con ese bloqueo, ellos saben que va a llegar siempre personal de COP de Carabineros, y no me cabe duda que todo estaba perfectamente coordinado para aquello“, aseveró. “Estaban despejando la ruta. Había barricadas con corte de árboles, algo bastante común en la zona con este tipo de delincuentes. (…) En esa acción, (Benavides) recibe un balazo que ingresa por una zona donde lamentablemente no estaba protegido”.

Lee también: Ministro Bellolio condenó y lamentó muerte de carabinero baleado en Collipulli

El sargento primero recibió un impacto de bala en la zona de tórax, provocándole la muerte por la gravedad de su herida.

“Aquí la única acción que nos interesa hacer es encontrar a los asesinos”, sentenció Delgado. “Este es un problema de Estado, no de un gobierno. Aquí tienen que involucrarse todos los organismos del Estado y tiene que haber una condena transversal a este asesinato”.