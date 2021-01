Luego del anuncio del calendario de vacunación de la población contra el COVID-19, los alcaldes hicieron hincapié en las dudas generadas a raíz del proceso de inoculación y cómo se obtendrían los recursos para el despliegue del personal que estaría a cargo del plan.

Por ello, se llevó a cabo una reunión de algunos jefes comunales con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y el ministro de Salud, Enrique Paris. Tras este encuentro, Delgado declaró que este sábado “le dimos el vamos a los camiones” para la distribución de las vacunas Sinovac en distintas regiones del país.

“El 98% de la logística se está haciendo vía terrestre, y solamente Aysén, Magallanes e Isla de Pascua se hará vía aérea”, detalló.

Lee también: Onemi declara alerta temprana preventiva en RM por turbidez del Río Maipo ante sistema frontal

“Este gobierno, y el mismo presidente de la República se ha comprometido personalmente con aquello, está haciendo todo lo posible y todo lo necesario para que sea un proceso de vacunación transparente pero también muy seguro y muy efectivo para todos los grupos que han comenzado su vacunación y que comenzarán la próxima semana”, agregó el titular del Interior.

“Los municipios son un actor clave en el proceso que se inicia el próximo miércoles, son ellos los que van a tener que poner los puntos de vacunación, los recursos humanos necesarios, la logística”, entre otras medidas.

Se trata de un proceso inédito, explicó Delgado, enfatizando en que su complejidad genera dudas y preguntas. “Tanto en la reunión con personal de la atención primaria, como la reunión de hoy, surgieron preguntas que se plasmaron en un documento que tienen los alcaldes, que tiene preguntas y respuestas mas frecuentes para el municipio y sus funcionarios“, añadió.

Lee también: Todos los pacientes del Hospital San Borja han sido trasladados a otros recintos tras incendio

“No es una relación antagónica gobierno versus municipio, es una relación que va de la mano y que nos ha permitido retroalimentarnos de dudas (…). No nos jugamos una polémica mas o menos, aquí no nos jugamos una política de trincheras ni de partidos políticos, aquí nos estamos jugando todos juntos la salud de millones de chilenos y chilenas que ven en esta vacuna una cuota de esperanza”, concluyó.

Finalmente, el secretario de Estado hizo hincapié en la necesidad de respetar el calendario de vacunación, ya que “está diseñado de tal forma que lo que busca ese calendario es evitar aglomeraciones”, considerando que “la idea es vacunar cerca de 100 mil personas diariamente en Chile”.

En cuanto a los recursos, Delgado indicó que “conseguimos recursos extraordinarios para los municipios (…). Estamos hablando cerca de $7 mil millones, estamos más que triplicando los recursos para los municipios (en comparación a campaña de la influenza)”, sentenció.