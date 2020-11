Este miércoles, asumió Rodrigo Delgado como nuevo ministro del Interior, en reemplazo del renunciado Víctor Pérez, luego de que se aprobara la acusación constitucional en su contra en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Tras la ceremonia liderada por el presidente Sebastián Piñera, donde le dio “una cariñosa y entusiasta bienvenida” al ex alcalde de Estación Central, el ahora jefe de gabinete comentó los que para él son el principal desafío en el cargo.

“Dentro de todos los desafíos que tengo y que tengo que revisar en las próximas horas, el principal desafío es no desconectarme de la gente, no desconectarme de la calle“, adelantó.

En la misma línea, continuó indicando que “no desconectarme de la gente que he visto cómo ha sufrido, de aquellas personas que han perdido su empleo, que no tiene alimentos, no desconectarme, finalmente, de ese Chile profundo que me permitió estar acá”.

Delgado cumplía su último periodo como alcalde en el municipio, ya que cumplió tres periodos al mando de la municipalidad. Se convirtió en el cuatro titular de Interior en la segunda administración del presidente Piñera.

“Usted, ministro, escogió la vocación y su mujer lo acompaña con mucha lealtad y dedicación”, añadió el jefe de gobierno en la ceremonia del ajuste ministerial.