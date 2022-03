En conversación con CNN Íntimo, la futura ministra del Interior, Izkia Siches, no le cerró la puerta a la posibilidad de continuar con el Estado de Excepción que actualmente rige en las provincias del Biobío, Arauco, Cautín y Malleco.

“Espero que no (recurramos a esta medida), pero evidentemente nada está escrito en piedra”, dijo la ex presidenta del Colegio Médico, quien agregó que “lo hemos conversado con el presidente y nuestra mirada es que acá se necesitan soluciones políticas o si no este conflicto se va a seguir agudizando”, aseguró.

Lee también: Izkia Siches y la situación en La Araucanía: “Los militares entienden que la solución requiere de una mirada política”

Siches sostuvo que “se puede apagar una parte del incendio inmediatamente con algunas acciones de fuerza, pero si no hay una solución política de fondo lo más probable es que vamos a estar cultivando generaciones de jóvenes mapuches que van a sentir que fueron aplastados por el Estado”.

Reacciones desde el actual Gobierno

El actual ministro del Interior, Rodrigo Delgado, valoró las declaraciones realizadas por su sucesora y señaló que “como Gobierno siempre vamos a valorar cuando se puede inclusive cambiar de opinión con respecto a temas que consideramos son necesarios”.

Lee también: Siches se reunirá con autoridades locales para “evaluar o ajustar” la continuidad del Estado de Excepción en el norte

“Imagino que esas declaraciones surgen con las conversaciones que ha tenido con alcaldes, gobernados y la gente, como víctimas, a lo mejor ha visto puede tener otras perspectivas y se valora que pueda abrirse a esa posibilidad”, añadió el secretario de Estado.

Delgado afirmó que desde el Gobierno “estamos convencidos de que es una buena posibilidad y por eso vamos a solicitar extenderlo, si el futuro gobierno decide mantenerlo, pero también tiene las atribuciones para no hacerlo y en eso no me voy a meter. Nosotros dejaremos todas las herramientas para que haya continuidad de Estado de Excepción en la Macrozona Sur y en el norte“.