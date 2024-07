Delegado Gonzalo Durán y polémica polera del “perro matapacos”: “No me la pondría de nuevo, porque no tiene ningún contexto”

En una entrevista, el recién asumido delegado presidencial de la RM señaló que "es una polera que no tiene ninguna expresión ofensiva respecto de ninguna institución".

Este jueves, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, afirmó que no se pondría nuevamente la polera del llamado “perro matapacos”, luego de las críticas que surgieron por el uso de esta prenda en el contexto del estallido social.

¿Qué dijo Durán?

Consultado sobre si usaría nuevamente la polémica prenda, Durán señaló a Cooperativa que “no, hoy día no me la pondría de nuevo, ya que no tiene ningún contexto”. “Es una polera que no tiene ninguna expresión ofensiva respecto de ninguna institución”.

“Inmediatamente producido esto, dada la polémica que se generó, yo tuve una inmediata conversación con el alto mando de Carabineros y ha sido un extraordinario diálogo que dio por superado este episodio.”, agregó.

Según el delegado presidencial, en dicha conversación con el alto mando de la institución “aclaramos el contexto en que se produjo y le reiteré mi compromiso de trabajo con Carabineros y créame, quedó completamente superado“.

“Yo he tenido relación permanente con el general Yáñez, con los generales de zona y por eso puedo dar fe de que tenemos una gran relación de trabajo que hoy se verá muy fortalecida a la luz de las nuevas responsabilidades que me tocan”, agregó.

Finalmente, aclaró que su compromiso de trabajo con Carabineros “no es un compromiso de hoy porque asuma como delegado, es un compromiso de más de 12 años como alcalde, es un compromiso de trabajo en materia de seguridad”.