(Agencia Uno) – Este domingo la Defensoría de la Niñez presentó una querella por el delito de homicidio calificado en grado de ejecución frustrado, ante el Juzgado de Garantía de Collipulli, contra quienes resulten responsables de los hechos que implicaron la lesión por bala del menor de 13 años de la comunidad mapuche Wente Wincul Mapu, quien fue sometido a cirugía y se recupera en el hospital de Temuco.

El equipo de profesionales de la Macrozona Sur de la Defensoría de la Niñez tomó contacto con la familia del niño, quienes señalaron que, además, había otros siete niños jugando en la comunidad al momento en que desconocidos dispararon hacia ellos desde un auto que circulaba por el camino colindante.

La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, expresó que esta situación es de “la máxima gravedad” y que lamentablemente no es un hecho aislado.

“Este niño de 13 años herido a bala, el caso de Monserrat también baleada cuando iba con su familia en un camión, o el de las niñas que fueron atacadas junto a sus padres, revelan la incapacidad absoluta que ha tenido el Estado para asegurar, de manera efectiva, la seguridad pública en la zona, lo que ha tenido como consecuencia que niños, niñas y adolescentes sean afectados en su integridad física y psíquica, con riesgo evidente para su vida”, declaró la Defensora de la Niñez.

Agregó que, desde el rol de la Defensoría de la Niñez “la preocupación que nos asiste es que nuestra intervención se produce cuando ya se ha afectado la vida y la integridad física de un niño, niña o adolescente y lo que queremos es que eso no ocurra, por eso necesitamos que se prevengan estos delitos y que las policías hagan su trabajo”, dijo Patricia Muñoz, por lo que pidió a las autoridades responsables, principalmente el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, dar la urgencia necesaria a la prevención de hechos de este tipo, ejecutando acciones efectivas.

“Nos vamos a querellar por esto, pero nuestra querella no va a tener resultado efectivo si quienes son los responsables de la investigación penal, dirigida por el Ministerio Público, pero encargada de manera específica a las policías, no encuentran y determinan la identidad de quienes han cometido este hecho tan grave e inaceptable ocurrido ayer a este niño de 13 años, como también respecto de los niños víctimas en los casos anteriores que mencioné”, concluyó la Defensora de la Niñez, acotando además que aún no se sabe quién le disparó al menor, como tampoco ha habido imputados en los casos de Monserrat y de los dos niños atacados juntos a sus padres dentro de un camión.