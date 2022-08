La diputada Claudia Mix (Comunes) y la concejala de Maipú, Camila Quiroz, asistieron el pasado domingo a una presentación en la Escuela Amaranta Gómez, para celebrar y conmemorar del día de la niñez trans, junto a la agrupación que protege las infancias trans, Fundación Selena.

El extracto del discurso fue el que encendió las alarmas en la red social: “No lo digo yo, lo dicen las estadísticas, que el peor país para ser niño o niña es Chile. Más allá de que pareciera que no, porque Bolivia, por ejemplo, tiene infancia trabajadora, y los chiquillos y chiquillas marchan el 1 de mayo por su trabajo y por una buena remuneración“.

“Ojo, que los niños bolivianos no quieren dejar de trabajar, quieren lograr un sueldo digno, mientras que acá en Chile con eufemismos pusimos fin al trabajo infantil, pero los obligamos a morirse de hambre“, añadió la mujer que había pedido el micrófono.

“Es preocupante que en instancias escolares y de cualquier otro tipo, se normalice y promueva el trabajo infantil, ya que esta práctica constituye una vulneración de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que debemos erradicar de manera urgente como país”.

“Niños, niñas y adolescentes tienen derecho a crecer en un entorno sano y seguro, que promueva su desarrollo armónico e integral y les proteja de este tipo de prácticas“.

La diputada Mix respondió a la ola de críticas con un mensaje en su Twitter, diciendo que “ayer asistí con Camila Quiroz por el día de la Niñez Trans, donde la directora reflexionó sobre realidad de trabajo infantil en contexto de vulneración de derechos de niñez. “No se queden sólo con el extracto editado y fuera de contexto, jamás avalaríamos explotación infantil”.

Asimismo, la concejala Quiroz también se refirió a los hechos: “Quiero aclarar que no estoy de acuerdo ni he promovido la explotación infantil. El fin del discurso dado por la Fundación no tuvo por objetivo avalar la explotación infantil, sino visibilizar la vulneración de derechos de niñes trans y lamentamos que ese foco se haya perdido“.