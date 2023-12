Este sábado, el Juzgado de Garantía de Copiapó acogió la petición realizada por la Fiscalía de Atacama y decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Luis Castillo y otra mujer mayor de edad. El individuo fue uno de los indultados por el presidente Gabriel Boric.

Asimismo, se dictó arresto domiciliario total a tres menores de edad. Cabe recordar que todos habían sido detenidos el jueves por su presunta participación en un secuestro.

Sin embargo, el abogado defensor de Luis Castillo, Raúl Palma, señaló que buscará revertir la medida ante la Corte de Apelaciones.

“En la vida hay que ser coherente, el día de ayer dije que de acuerdo a los antecedentes que existen hoy en día no hay un secuestro, existen otros elementos“, dijo.

“Vamos a apelar a esta resolución”

El abogado enfatizó que “el tribunal fue bien claro que el robo con violencia no existía y estableció que podría existir una suerte de hurto frustrado. Por lo tanto, no acogió todas las tesis de la fiscalía, efectivamente acogió el argumento del secuestro extorsivo, del cual nosotros seremos coherentes, entendemos de acuerdo a los antecedentes, en dicha figura típica del código penal no se configura“.

“Esta decisión del Tribunal de Garantía, que es una decisión preliminar, y lo que ha dicho el Tribunal es muy importante e insta a la Fiscalía a seguir investigando, porque entiende que faltan antecedentes para poder concluir lo que se ha decidido el día de hoy, y también insta a las defensas a que aportamos más antecedentes a nuestras tesis”, agregó.

Finalmente, y tras ser consultado por la prisión preventiva de su cliente, Palma subrayó que “sin duda nosotros vamos a apelar a esta resolución. Tenemos cinco días, y vamos a llegar hasta las últimas instancias que sean posibles, para poder enmendar la resolución del tribunal, que respetamos por supuesto, pero no compartimos, en el sentido que efectivamente que no había mérito para establecer la letra A del artículo 140 esto es por el delito de secuestro y la participación culpable de mi representado”.