“Él dice que en el recurso de amparo reconozco que hice algo ilícito”: Defensa de Hermosilla responde a acusaciones de Cordero

El defensor Juan Pablo Hermosilla calificó como “equivocada” la posición del ministro de Justicia, Luis Cordero, sobre el recurso de amparo que presentó contra el Gobierno, tras los dichos del presidente Boric acerca de la prisión preventiva decretada contra Luis Hermosilla.

Juan Pablo Hermosilla, abogado defensor de Luis Hermosilla, respondió este jueves a los dichos del Gobierno sobre el Caso Audios, causa en la que se decretó prisión preventiva para dos de los involucrados.

A las afueras del Anexo Capitán Yáber, tras asistir a visitar a su hermano, el defensor calificó como “equivocada” la posición del ministro de Justicia, Luis Cordero, respecto al recurso de amparo presentado contra el Gobierno tras los dichos del presidente Gabriel Boric.

El abogado también descartó la posibilidad de haber estado en conocimiento de algunas irregularidades en medio de la indagatoria del caso, como lo propuso Cordero, quien también calificó como ilegal que Hermosilla se haya puesto en contacto con Gendarmería para gestionar el traslado de su hermano a Capitán Yáber.

“No le corresponde y es impropio que se comunique o trate de comunicarse con personal del Ministerio de Justicia para que se pueda obtener un traslado, respecto del cual el único organismo competente es Gendarmería y el juez de garantía”, expresó el secretario de Estado.

En ese contexto, Juan Pablo Hermosilla aseguró estar “ejerciendo derechos, no estoy pidiendo favores. Lo que hice fue plantearle al subsecretario la situación del traslado (de Hermosilla) y no me contestó. Y a las tres o cuatro horas de no haber recibido respuesta, rompiendo estas normas de cortesía mínima en el trato profesional, lo que hice fue decir que voy a ejercer todas las acciones legales y además aviso, lo que pusimos en nuestra acción legal, que entiendo que está motivado políticamente“.

“El (ministro Cordero) dice que en el recurso de amparo reconozco que hice algo ilícito y no es así”, añadió.

También expresó su desacuerdo con los comentarios del presidente y otros funcionarios del Gobierno, argumentando que estas intervenciones son “inconstitucionales” y atentan contra la independencia del poder judicial.

“Efectivamente, hablé de las lamentables declaraciones del presidente Boric y le dolió, porque sabe que hay una regla moral que uno aprende desde chico: a la persona que está en el suelo uno no lo patea“, señaló.

El jurista puntualizó diciendo que “no habla bien de uno salir a celebrar esas cosas”.