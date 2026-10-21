Decretan prisión preventiva para alcalde de Río Bueno: Es acusado de recibir pagos a cambio de favorecer licitaciones municipales

El Juzgado de Garantía de Río Bueno decretó este miércoles prisión preventiva para el alcalde de la comuna, Luis Reyes Álvares, y el empresario Héctor Meza, en el marco de una investigación por presuntos delitos de corrupción vinculados a procesos de licitación municipal realizados entre 2017 y 2022.

La medida fue decretada a solicitud del Ministerio Público. En el caso del jefe comunal, se investiga su presunta participación en los delitos de cohecho agravado reiterado y lavado de activos, mientras que Meza enfrenta cargos por soborno.

De acuerdo con la investigación, el alcalde habría recibido pagos de tres proveedores a cambio de favorecerlos en las licitaciones. El jefe comunal habría recibido al menos $36.360.000 en beneficios económicos indebidos de empresarios y contratistas, abusando de sus funciones para beneficiarlos.

Del monto total, $27.869.000 corresponderían a pagos de Meza, imputado por soborno. Además, el Ministerio Público detectó cerca de $90 millones en depósitos en efectivo transferidos a la cuenta personal de Reyes, cuyo origen aún no ha sido identificado.

En la misma audiencia, el tribunal decretó medidas cautelares de menor intensidad para la conviviente del alcalde y para otros tres imputados.