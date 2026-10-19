Decretan arraigo nacional para alcalde de Chillán por presunto fraude al fisco en compra de recinto

El Juzgado de Garantía de Chillán decretó arraigo nacional para el alcalde Camilo Benavente Jiménez, tras ser formalizado por dos delitos de fraude al fisco en el caso “Medialuna”. El tribunal fijó un plazo de cuatro meses para la investigación.

Según informó el medio La Discusión, Fiscalía acusa un perjuicio fiscal de $1.900 millones de pesos por comprar el recinto en más de $3.276 millones sin una tasación fidedigna previa. A esto se le suma una presunta defraudación de otros $200 millones por devolver estructuras y enseres a la sociedad vendedora (como gerías y corrales) que ya estaban incluidos en el pago, omitiendo este acuerdo al Consejo Municipal.

La fiscal Nadia Espinosa consideró insuficiente la cautelar, ya que solicitaba el arresto domiciliario total y la prohibición de acercarse al municipio. En declaraciones recogidas por La Discusión, Espinoza advirtió que evalúan apelar porque “existen antecedentes de que han existido algunas presiones del alcalde, precisamente, y entes del municipio hacia algunas personas que son testigos en esta causa”.

Por su parte, el alcalde Benavente defendió la prolijidad del proceso y aseguró estar disponible para colaborar con la justicia. “Vamos a demostrar que esto está bien hecho (…) estamos absolutamente conscientes de que esto se ha hecho en buena forma”, afirmó la autoridad comunal al medio.

Finalmente, su abogado defensor, Marcelo Villena, destacó que sí existieron tasaciones objetivas en la compra y que esperan que el nuevo peritaje encargado a la PDI confirme la ausencia de ilícitos. “Ojalá dentro de esos cuatro meses el Ministerio Público se convenza de que aquí no existe delito”, concluyó.