Inspectores de la Municipalidad de Las Condes decomisaron este viernes 10 cajas de cerezas a granel que eran vendidas por un hombre en la comuna y que se hicieron virales los últimos días en redes sociales.

Cerca de las 13:00 horas, funcionarios municipales fiscalizaban por calle San Francisco de Asís con Fray Bernardo, se percataron de la presencia del vendedor junto a un vehículo rojo.

De acuerdo a información recabada por Radio Bío Bío, el sujeto fue multado por vender especies en la vía pública sin permiso municipal y en un espacio no autorizado.

Decomiso por comercio ambulante en Fray Bernardo con San Francisco de Asís. pic.twitter.com/c8OJF6FRIG — Seguridad Las Condes (@LC_Seguridad) December 27, 2023

“Comercio ilícito y competencia desleal”

Esta mañana, previo al decomiso, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, fue consultado por un reportaje que reveló cómo jóvenes universitarios se ubicaban con sus autos en diferentes calles de comunas del sector oriente para vender dicha fruta.

“Aquí las cosas son o no son, el comercio es lícito o ilícito y las reglas aplican de Arica a Punta Arenas y para todos por igual. En esto no puede haber dobles estándares ni dobles interpretaciones. En el momento que hay interpretaciones especiales para un caso en particular, nosotros cedemos un espacio que no se debe ceder, las reglas tienen que aplicar para todos”, aseguró.

En esa línea, agregó que “cada producto, cada fruta en este caso que se vende está siendo parte de una competencia desleal, porque al lado hay una persona que también la vende, pero que paga impuestos, que tiene sus permisos sanitarios y que tiene todo en regla, que contribuye al país por medio de la tributación”.