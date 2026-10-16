Declaran alerta temprana preventiva para la Región del Maule por pronóstico de tormentas eléctricas y precipitaciones

Este viernes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta temprana preventiva para la región de Maule debido al pronóstico meteorológico.

El organismo tomó la medida debido al pronóstico de probables tormentas eléctricas y precipitaciones anunciado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para la región.

En concreto, se prevén “probables tormentas eléctricas con probabilidad de granizos y fuertes rachas de viento locales” entre este lunes 19 y martes 20 de octubre.

A ello se suman “precipitaciones normales a moderadas en litoral, cordillera de la costa, valle y precordillera”, las que se presentarán entre el martes 20 y el miércoles 21 de octubre.

“En consideración a estos antecedentes, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Maule, declara Alerta Temprana Preventiva Regional por evento meteorológico, vigente desde hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten“, añadieron.

Esta alerta implica un reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo “preciso y riguroso” de las condiciones de riesgo y vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sinapred para “actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”.