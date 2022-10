Este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, por 113 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones, la décima prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia para la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, en la Región del Biobío.

Durante su intervención en Sala, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, destacó que “un estado de excepción por definición es de excepción. Todos quisiéramos no tener que declararlo, pero lo declaramos cuando es necesario para otorgar una base de seguridad a las personas, porque sentimos que ayuda y mejora”.

La secretaria de Estado indicó que, según los datos, la situación “sí mejora” con la normativa vigente. Además, comparó las cifras con las registradas en 2021: “Las acciones violentas en este periodo han sido el 48% menos que el año pasado en estas mismas fechas. Probablemente tenga que ver el estado de excepción en eso”.

Lee también: Hassler por multa a pub de Lastarria: “La define el Juzgado de Policía Local, como municipio no tenemos atribución”

“El estado de excepción no es solo poner militares en el territorio, al menos para nuestro gobierno no es eso”, sino que va dentro de una estrategia “mucho más amplia”: “Mientras está el estado de excepción, que en algún momento lo vamos a retirar, ojalá lo antes posible, pero porque hay condiciones para hacerlo, no porque es un capricho retirarlo, al paralelo se hace un trabajo para fortalecer a las instituciones y dejarlas preparadas para poder asumir su rol sin necesidad, el día de mañana, del refuerzo militar”.

La ministra Tohá también respondió a los emplazamientos de parlamentarios que solicitan la extensión de la medida para la Región de Los Ríos. “En Los Ríos tenemos que parar esto antes que cunda. En Los Ríos no es que no se ha hecho nada”.

La jefa de gabinete explicó que en dicha zona, como Ejecutivo, “tenemos 15 puntos de control, se desplazaron 60 carabineros desde Concepción para cubrir y mejorar las dotaciones, se implementó el Plan Centauro que hace ronda de vigilancia”.

La prórroga fue despachada al Senado, cuya sesión de revisión está programada para las 15:00 horas de este martes.