Ya está todo listo para los dos debates de primarias presidenciales que se realizará este domingo 11 y lunes 12 de julio. Durante la mañana de este viernes se realizó el sorteo del orden de los 6 candidatos.

El primer debate es el del pacto Apruebo Dignidad, donde quedé estipulado que las intervenciones las comenzará Gabriel Boric (CS) y luego lo hará Daniel Jadue (PC). En cuanto a la ubicación en el estudio el día domingo, a la izquierda de la pantalla estará el candidato frenteamplista y a la derecha el ex alcalde.

Para el debate del pacto Chile Vamos, que se efectuará el lunes, el primero en contestar las preguntas será el ex alcalde Joaquín Lavín (UDI), seguido del ex ministro Ignacio Briones (Evópoli), el también otrora secretario de Estado Sebastián Sichel (independiente) y el ex diputado Mario Desbordes (RN). En cuanto a la distribución en el estudio, de izquierda a derecha de la pantalla, se ubicarán Joaquín Lavín, Ignacio Briones, Sebastián Sichel y Mario Desbordes.

De igual modo, se definieron los periodistas y temas que se abordarán en ambas jornadas. Para el debate de Apruebo Dignidad, estarán Mónica Pérez (Canal 13), Mónica Rincón (Chilevisión/CNN), Juan Manuel Astorga (Mega) y Matías del Río (TVN). Para ese día los temas que se abordarán serán gobernabilidad, seguridad ciudadana y orden público, política exterior y economía y rol del Estado.

Para el debate de Chile Vamos, los entrevistadores serán Constanza Santa María (TVN), Soledad Onetto (Mega), Iván Valenzuela (Canal 13) y Daniel Matamala (Chilevisión/CNN). Los temas en esta ocasión serán gobernabilidad, medioambiente y desarrollo, derechos humanos, agenda valórica y de género.

Este sorteo contó con la presencia de representantes de los comandos de todos los candidatos. Ambos debates comenzarán a las 22:35 horas del domingo 11 y lunes 12 de julio y serán transmitidos por TVN/24horas, Mega/Mega Plus, Chilevisión/CNN y Canal13/T13.

Las elecciones de las primarias presidenciales se realizarán el domingo 18 de julio.