El senador del Partido Socialista (PS) Alfonso de Urresti reiteró que el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, “debiera explicar qué hizo con su 10%”, tras revelar que hizo su primer retiro previsional cuando aún no trabajaba en el Gobierno.

El miércoles, durante la revisión en la comisión de Constitución del proyecto que busca un cuarto retiro de las AFP, el parlamentario tildó de “cara de palo” al secretario de Estado, lo que generó un tenso momento en el Congreso.

Tras ser consultado en entrevista con CNN Chile y CHV Noticias sobre si estaba arrepentido de haberse referido de esa forma al ministro Cerda, De Urresti respondió: “no. A veces la gente se extraña un poco por ciertas frases, pero es lo que me dice ciudadanía en Valdivia, en cada lugar que yo recorro todos los días en mi circunscripción”.

“¿Cómo es posible que el ministro de Hacienda, quien es una persona preparada, una persona culta, hace una argumentación de que esto es malo, es contradictorio, que no es conveniente para la economía, y él realizó este retiro? Entonces, ahí está el divorcio entre la realidad y el actuar de esta autoridad”, agregó.

El senador también expresó que, a su juicio, “eso se cae en sus argumentos, pierde autoridad moral para poder sostener esta situación, incluso, lo mismo lo que veíamos hacemos un par de semanas con el candidato Sichel, que decía que los diputados de su sector no debían votar a favor y él había retirado”.

“Este no es un tema legal. Algunos senadores me argumentaban que él estaba en su derecho; toda la razón, yo no voy a condenar a nadie que lo haya hecho, pero no puedes por un lado condenar una política pública ‘que es horrorosa, que va a ser mala’, y por otro lado haberla hecho personalmente para tu beneficio”, añadió.

Finalmente, el parlamentario de oposición explicó su emplazamiento: “yo por eso le preguntaba, más que cara de palo, que nos explicara qué hizo con su 10% porque también ahí viene una discusión a qué destina cada chileno, chilena, su 10%. Hay una contradicción grande, enorme, entonces, creo que el ministro de Hacienda debiera explicarlo, debiera señalar esa contradicción y explicarles a todos los chilenos, porque pierde autoridad su argumento en el debate”.