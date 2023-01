Un tenso momento protagonizaron este martes los diputados Diego Schalper (RN) y Gonzalo de la Carrera durante una sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados.

En la instancia se rechazó la moción de censura presentada por el diputado Luis Sánchez (Republicano) en contra de la actual presidenta de la Comisión, la diputada Karol Cariola (PC).

Después de eso, un comentario habría provocado la aireada reacción de Gonzalo de la Carrera, quien comenzó a proferir duros dichos en contra de su par de RN.

“Mire, Gonzalo, personas como usted lo que hacen es contribuir a la confrontación del país (…), nosotros no nos prestamos (a eso)”, respondió Schalper.

A esto, el ex republicano le respondió: “Usted con sus socios de la extrema izquierda no me van a ganar jamás en el distrito 11. Ahí están sus socios; Carmen Hertz, Marisela Santibañez, abrácenlo”.

Tras el altercado, el diputado explicó a TVN que transcurrida la votación “el diputado Schalper se paró (…) para decir que me competiría directamente en el distrito 11 y que esa amenaza la iba a hacer realidad“.