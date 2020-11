(Agencia Uno) – La Democracia Cristiana (DC) anunció que defenderá ante el Tribunal Constitucional (TC) el segundo retiro del 10%, tras el requerimiento ingresado por el gobierno para impedir el proyecto que aún se tramita en el Senado.

Esto tras críticas por parte del presidente de la colectividad, Fuad Chahín, la senadora Ximena Rincón y el diputado Matías Walker, a la actitud del Presidente Sebastián Piñera y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a quienes acusaron de preferir “el camino de la confrontación”.

“Yo sinceramente quiero decirle al Gobierno que deje de tratar de bloquear soluciones que no ha sido capaz de dar. En lugar de consensuar, de dialogar, de buscar acuerdoqs reales el Gobierno lo que tira es voladeros de luces en el Congreso y luego bloqueo en el TC”, aseguró el timonel del partido.

En esa misma línea, Chahín advirtió que “ya está bueno darles la espalda a los ciudadanos. Además, recurrir al Tribunal Constitucional me parece un camino equivocado y lo va a llevar también a una derrota; porque yo creo que además va a perder el gobierno en esto”.

“No sólo le dará la espalda a la gente, sino que también va a perder en el Tribunal Constitucional. Sinceramente yo creo que aquí el dogmatismo neoliberal del ministro Briones y la brújula totalmente desorientada del Presidente de la República está nuevamente llevando el Gobierno por un mal camino”, añadió.

Por su parte, el diputado y presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker, indicó que “el requerimiento del gobierno ante el Tribunal Constitucional nos parece insólito” y que “nosotros vamos a ir al Tribunal Constitucional a defender este proyecto que soberanamente e incluso ha sido validado por la unanimidad del Congreso Nacional”.

“Vamos a recurrir junto con la senadora Ximena Rincón para hacernos parte frente a este requerimiento del gobierno. Vamos a tener el apoyo del destacado abogado constitucionalista Tomás Jordán, porque hay que entender que por definición una reforma constitucional, aprobada incluso por unanimidad del Congreso Nacional, como ocurrió con el retiro de fondos para enfermos terminales o un retiro forzoso de fondos para el pago de pensiones alimenticias, finalmente es el ejercicio del poder constituyente derivado que tiene el Congreso Nacional”, añadió.

A su vez, la senadora Rincón aseguró que “no se entiende que el gobierno recurra ante el Tribunal Constitucional en este segundo retiro del 10%. ¿Por qué, Presidente, usted no recurrió en el primer retiro? ¿Cuál es la razón hoy día de inconstitucionalidad que no existió en el primero?”.

“Creo, Presidente, que su actitud no se entiende, no da soluciones a las familias de nuestro país, no da soluciones a hombres, mujeres y niños que requieren ayuda de parte del Gobierno y tienen que rascarse con sus propias uñas usando sus ahorros y usted pretende quitarle esa posibilidad con este requerimiento al Tribunal Constitucional”, sentenció.