“A mí nadie me va a bajar. No habrá ‘cocinas’ a mis espaldas”. Esta es parte de la reacción de la alcaldesa de Las Condes, Daniel Peñaloza (UDI), ante el movimiento político que se generó en un sector de la oposición luego de que Marcela Cubillos (IND-Chile Vamos) manifestara su intención de postular a la alcaldía en las elecciones de octubre.

El anuncio de la exministra de Educación y ex convencional constituyente ha generado revuelo en un sector del conglomerado. Javier Macaya, senador y presidente del partido gremialista, dijo el domingo pasado a La Tercera que “todas las personas que tienen liderazgo deben ponerlo a disposición de un proyecto país, teniendo especial preocupación por la unidad del sector”.

“Daniela Peñaloza ha sido una extraordinaria alcaldesa para el tiempo difícil que le ha tocado. Ella tiene el legítimo derecho y la aspiración de ser reelecta en Las Condes. Y, por otro lado, está Marcela Cubillos, quien se planteó como una alternativa. Conversaremos con ambas (sobre) cuál es la mejor definición para nuestro sector”, expresó.

Reacción de Peñaloza

Este lunes, la alcaldesa Peñaloza fue enfática en manifestar en entrevista con Revista Velvet que su único foco es la reelección y que no busca otros cargos para postular.

En ese sentido, aseguró contar con el “apoyo y lealtad de la UDI y de todos los partidos de Chile Vamos” y recordó que en los comicios de 2021 hubo una “apuesta” política por ella. “Llegué a este lugar compitiendo; no hay razones para que eso cambie. La gestión en Las Condes es exitosa. Tenemos excelentes números en educación pública, en seguridad. Somos una comuna que avanza, que pospandemia abrió los espacios públicos; hemos puesto el foco en salud mental”.

De este modo, la jefa comunal reiteró -como ha expresado en otras oportunidades- que “nada dice” que en la actualidad no deba ir por la reelección a la alcaldía de Las Condes: “No hay ningún motivo“.

Respecto a Marcela Cubillos, Peñaloza destacó que “es una buena figura, quién lo va a negar”, y el Partido Republicano (PLR) “está en todo su derecho de llevar candidatos”, tanto en Las Condes -como ha manifestado-, como en otras comunas. “Es parte de la negociación”, dijo.

Sin embargo, “soy yo la alcaldesa de Chile Vamos y eso no se ha puesto en cuestionamiento. Partí en este cargo hace tres años y medio, con tres niños pequeños; mi guagua entonces tenía un año. Es un rol 24/7, que no te sacas nunca de la cabeza, que ha tenido costos personales, con muchas ausencias y postergaciones, pero fue una decisión familiar”, continuó.

Al respecto, Peñaloza destacó el medio citado que su “vocación y compromiso”, junto con señalar los 20 años que le ha dedicado a la política e indicó que “la Municipalidad de Las Condes tiene que ser una plataforma para servirle a los vecinos, no para proyectos individuales ni otras aspiraciones”.

Finalmente, abordó el movimiento político que ha ocasionado en Chile Vamos la intención de Marcela Cubillos: “A mí nadie me va a bajar. No habrá ‘cocinas’ a mis espaldas, ¡yo decido! A mí no me notifican, porque no soy un títere de nadie. Y tampoco será lo que la UDI defina, sino lo que yo determine, y ya lo hice: iré a la reelección municipal sí o sí”.

“Soy una mujer fuerte que da la pelea en todo. O sea, vi a mi marido en 2001, el primer día de clases, me enamoré de este gallo, le pedí pololeo y llevamos 22 años juntos. Después, ser alcaldesa tampoco fue una campaña fácil. Competí con un hombre importante en ese momento del Partido Republicano a quien todos daban por vencedor (Gonzalo de la Carrera), y le gané por 10 puntos. Y aquí estoy”, sentenció.