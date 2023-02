Carabineros presentó una denuncia de oficio contra Daniela Aránguiz por agresión a su ex pareja Jorge “Mago” Valdivia.

La situación comenzó cerca de las 10:30 horas de este lunes, cuando Aránguiz agredió físicamente al ex futbolista en el momento en que estaba llegando a su casa ubicada en el sector de Paseo Pie Andino, en Lo Barnechea.

Tras esto, Valdivia fue hasta la Quincuagésima tercera Comisaría para presentar la denuncia, sin embargo, luego desistió, consignó Emol.

No obstante, ante los antecedentes del caso, Carabineros decidió presentar una denuncia de oficio por lo ocurrido y entregarle los detalles a la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Diputada Orsini denuncia que ha recibido mensajes de odio

La diputada de Revolución Democrática (RD) Maite Orsini denunció que tanto ella como su familia están siendo víctimas de mensajes de odio y hostigamiento a través de redes sociales.

Esto luego de que Daniela Aránguiz asegurara que Jorge Valdivia está en una relación con la parlamentaria.

“Me parece triste y lamentable tener que aclarar situaciones de mi vida en circunstancias que no he cometido ningún delito, falta, pecado o mucho menos; pero estoy recibiendo muchos mensajes de odio de gente que considera que la vida íntima de una parlamentaria debe prestarse al escrutinio público”, dijo la oficialista.

En ese sentido, la diputada lamentó “profundamente que personas incentiven estas actitudes violentas al dedicarse a comentar sobre mi intimidad y además publicar mentiras”.

Orsini también aseguró que nunca se entrometió en el antiguo matrimonio que tuvo el ex diputado Marcelo Díaz con la actriz y presentadora de televisión Millaray Viera: “No es de mayor relevancia, pero tampoco soy ni he sido amiga de su ex pareja”.

“En segundo lugar, aclaro que no estoy en pareja, estoy soltera y, en ese contexto, no acepto cuestionamientos a lo que hago o no hago ni con quién o quiénes. Me parece un retroceso social el juicio y violencia que se ha levantado contra una mujer por la forma en que decide vivir su soltería, por lo que no daré más explicaciones al respecto”, añadió.

Finalmente, la diputada reiteró que el motivo de su declaración es “con el propósito de que se detenga la violencia psicológica y digital directa, así como las actitudes de quienes indirectamente la desvían hacia mí y mi familia”.