“Daniel Jadue me ha amenazado si yo digo la verdad”: Revelan declaración clave de quien fuera el brazo derecho del alcalde de Recoleta

En su testimonio ante el Ministerio Público, el exsecretario ejecutivo de ACHIFARP, José Matías Muñoz Becerra denunció amenazas del alcalde comunista en su contra.

Este martes se conoció una nueva declaración en el marco del caso Farmacias Populares. Se trata del interrogatorio que el pasado 27 de septiembre se realizó al exsecretario ejecutivo de ACHIFARP, José Matías Muñoz Becerra, quien fue el brazo derecho del ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

En su testimonio ante el Ministerio Público, Muñoz denunció amenazas del alcalde comunista en su contra.

“Daniel Jadue me ha amenazado directamente que, si yo digo la verdad, él se demora un día en destruirme a mí y a mi familia me han amenazado con destruirle la vida laboral a mi actual pareja, yo tengo temor porque él me puede afectar físicamente. Hay gente detrás de él que pueden hacer daño, por lo que pido a la Fiscalía medidas de protección después de realizar esta declaración”, afirmó, según consignó Mega.

Pero no fue lo único que Muñoz denunció ya que, ante la Fiscalía también aseguró que “he sido presionado para mentir anteriormente, en un inicio Daniel Jadue me puso de abogado a Ramón Sepúlveda que es de su confianza y me patrocino a mí y a mi ex pareja Matus en la presente investigación y él controlaba todo lo que yo podía decir, incluso Sepúlveda me propuso que yo confesará un cohecho por 100 millones de pesos”.