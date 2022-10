El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), nuevamente apuntó sus dardos contra el Gobierno. En conversación con el programa “Sin Maquillaje”, el jefe comunal realizó una dura crítica contra los ministros de Estado pertenecientes al Socialismo Democrático.

En esa línea, Jadue declaró sentirse “incómodo” con la coalición de Gobierno.

“Yo en el último tiempo me he comenzado a sentir muy incómodo, porque yo fui parte de este proceso y me siento muy responsable de que hoy tengamos al gobierno que tenemos. Y de alguna manera me preocupa mucho que la Concertación esté poniendo en peligro el proyecto político de Apruebo Dignidad”, expresó, agregando que “la Concertación llega y se suma a este proyecto político y se lo quiere tomar y quiere matar el proyecto político de Apruebo Dignidad (…) Hay molestia en Apruebo Dignidad porque finalmente la Concertación llega e impone sus términos”.

Asimismo, se refirió a la tramitación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11), acuerdo que fue aprobado y que está en la espera de su promulgación. “Piensa lo que ha pasado, lo del TPP que es lo más gravísimo. Apruebo Dignidad no era partidario del TPP11, la Concertación llega y se lo impone al Presidente cuando llegan después de la derrota del 4 de septiembre, no le piden permiso a nadie y se lo imponen”, cuestionó.

“Sale hoy (miércoles) la ministra Urrejola y dice ‘no, el tratado se va a depositar incluso si no prosperan las side letter’. O sea, los ministros de la Concertación le sacan el piso al Presidente y le quitan autoridad. Y esto es permanente”, dijo.

En ese sentido, planteó que: “La pregunta es si hubo algún cónclave de las dos coaliciones que forman el gobierno y ahí se decidió que estas son las reformas que alcanzan o sencillamente Ana Lya Uriarte se lo está comunicando al Presidente y la coalición con la que gobierna diciéndole ‘muchachos, guarden su programa porque no lo vamos a hacer'”.

“Entonces aquí hay una tensión permanente entre los que gobernaron 30 años con la política de lo posible, y que a pesar de haberse comprometido a cumplir el programa, hoy al parecer al igual que Jorge Burgos en el segundo mandato de Bachelet le quieren poner un freno de mano y además quieren imponer sus intereses particulares y de sus financistas. Porque recordamos que el TPP11 no era una urgencia para Chile, mucha más urgencia es la delincuencia y la salud”, añadió.

Finalmente y siguiendo con sus cuestionamientos, el jefe comunal soslayó “más encima cuando el Presidente dice una cosa salen los ministros y ministras de la Concertación a decir nada que ver con el Presidente y lo sepultan, porque efectivamente le quitan toda autoridad. Entonces uno se pregunta legítimamente quién gobierna: ¿La Concertación o Apruebo Dignidad? Porque que yo recuerde, la Concertación perdió las elecciones y sacó el peor resultado de su historia”.

“La principal responsabilidad de que si aquí llega en el futuro la ultra derecha va a ser de este gobierno. Porque eligió la gente un gobierno de izquierda que no cumplió el programa y no hizo nada de lo que esperaba hacer sino que terminó gobernando igual que en los últimos 30 años y convirtiéndose, y este es el gran riesgo, de que nos convirtamos en otro gobierno de la Concertación”, zanjó.

