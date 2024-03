Hace poco más de una semana, la Corte de Apelaciones de Antofagasta dictó arresto domiciliario total para Daniel Andrade, que estaba en prisión preventiva hace 75 días en medio de la investigación que lleva Fiscalía por los convenios entre la seremi de Vivienda de dicha región y la fundación Democracia Viva.

Ahora, desde la casa de su mamá en La Florida, publicó una carta en la que reitera su inocencia en el caso y agradece a quienes lo apoyaron en su “largo camino”: a quienes han aportado para poder pagar los abogados y al sistema judicial “que rompió la inercia, empezó a cuestionar la versión de la Fiscalía y de parte del Gobierno, y permitió mi regreso al hogar”.

“Dejé atrás la cana, donde la realidad parece un delirio. Sin embargo, hay otros, muchos otros que aún siguen adentro. Quiero agradecerles a los internos del módulo 90, en especial al Culún, al Paco Loco, al Elvis, al Jorge, al Peluche y al Raptor. Gracias por el apañe, el cariño, el apoyo y por todas las cosas que sacamos juntos adelante”, relató.

Además, contó que “era muy duro ir a la audiencia esposado y escuchar un relato tergiversado por el fiscal y los querellantes, palpar el dolor de la transgresión constante y vivir la impotencia por la falta de igualdad de armas en una audiencia que, en los hechos, limitó mi posibilidad de defensa”.

E insistió nuevamente en su defensa: “Tengo las manos limpias y no he recibido beneficio económico de esos $426 millones, esto lo demuestran mis cartolas bancarias y las de la fundación”.

Según Andrade, hay 300 millones que “desde el primer día en que se puso en tela de juicio nuestro trabajo, he buscado devolver, pero el Gobierno se ha negado recibir; 30 millones que fueron rendidos y aprobados, y otros 95 están rendidos, pero que tuvieron observaciones menores, algo que se está viendo en el juicio civil”.

Y continuó argumentando que “se gastó un 30% de lo entregado y se avanzó más de un 30% del trabajo comprometido”.

“Lo gastado coincide, en definitiva, con lo avanzado. Nunca he querido defraudar al Estado y no lo he hecho. Las platas están devueltas o fueron gastadas de acuerdo a lo indicado por el Minvu y sus funcionarios”.

Así las cosas, el exmilitante de Revolución Democrática expresó que aún sigue con un “revoltijo de emociones”, pero que tiene la esperanza de que “la verdad hará que nos absuelvan de todo cargo. Hay que seguir cultivando la paciencia y la alegría, para que la felicidad vuelva con fuerza a la vida”.