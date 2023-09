Un violento episodio se registró en la “Fonda Bailable Maxi”, ubicada en el Estadio La Granja de Curicó, Región del Maule, luego de que individuos protagonizaran una riña que acabó con dos detenidos y un funcionario policial agredido.

El incidente se desató durante la madrugada de este domingo y convirtió lo que debía ser un festejo en una escena de caos.

¿Qué pasó?

De acuerdo a lo que consignó el medio local VLN Radio, la riña se produjo pasadas las 02:00 horas, cuando dos hombres comenzaron a agredir a un guardia de seguridad del recinto.

Luego, personal de Carabineros acudió al lugar, redujo a ambos sujetos y se los llevó detenidos.

En el registro compartido a través de redes sociales se puede ver también cómo uno de los aprehendidos se resiste y le propina un fuerte golpe en el rostro a uno de los funcionarios.

El capitán Francisco Valdivia confirmó el incidente y contó que el carabinero siguió con su trabajo pese a que perdió sus anteojos con el golpe.

La Fiscalía de Flagrancia instruyó que el responsable de la agresión pase a control de detención.

🔴 [#UrgenteVLN] Riña termina con varios detenidos y un guardia lesionado en reciento de fondas y ramadas en la explanada del Estadio La Granja de #Curicó. pic.twitter.com/3KTAvqBaFR — VLN Radio (@vlnradio) September 17, 2023

“Si no hay pelea, no es 18”

Tras viralizarse este pelea, el dueño de la fonda contó a T13 que las peleas son algo que forma “parte de las tradiciones que ocurren para el ’18’”.

“Fue algo que se pudo controlar de forma rápida y eficiente (…). Un carabinero recibió un golpe pero nada del otro mundo”, agregó.

El hombre expresó también que “Si no hay una pelea en una ramada no es 18 (…) ¿En qué ramada del país no hay una pelea? Es como darle un connotación más allá de lo que es una simple pelea de dos personas”.