Durante la mañana de este sábado, fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en plena vía pública en Independencia (Región Metropolitana). La víctima no ha sido identificada, debido a que no portaba documentación. No obstante, las autoridades estiman que habría tenido entre 25 y 30 años.

Además, se indicó que el cuerpo presenta lesiones tanto en el cráneo como en el rostro. El caso está siendo investigado por la Fiscalía y la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI). Revisa más detalles en el video adjunto.