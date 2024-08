“Cuatro ucranianas, tres polacas…”: La particular frase de Hermosilla que recordó el fiscal para pedir su prisión preventiva

En medio de la formalización del abogado, el fiscal Felipe Sepúlveda recordó las curiosas palabras de Hermosilla referidas a un funcionario del Servicio de Impuestos Internos.

Un particular momento ocurrió en medio de la audiencia de formalización del abogado Luis Hermosilla, imputado por delitos de lavado de activos, soborno y delitos tributarios.

En la instancia, mientras se discutían las medidas cautelares de Hermosilla, el fiscal Felipe Sepúlveda rememoró las frases del audio filtrado en que se revelaron los pagos a funcionarios públicos por información privilegiada.

El origen de la particular frase de Hermosilla

En relación con un pago pendiente a un funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII), Hermosilla había sugerido -en el audio- que debían conseguir $10 millones lo antes posible.

Esto, porque le quería solicitar un favor al funcionario. Sobre ese contexto, Sepúlveda comenzó a citar a Hermosilla: “Compadre, yo quiero que me dis (sic) lo máximo que me puedas dar“.

“Ahora quiero que me diga lo máximo: cuatro ucranianas, tres polacas, dos argentinas y todas en pelota. Y todas haciendo no sé qué. La raja. Pero, además, me ponís un yate, me ponís langosta (sic)”, relató el fiscal, citando textual las palabras que emitió Hermosilla en el audio.

Posteriormente, el fiscal argumentó que “es bastante categórico aquí Hermosilla en lo que pide puesto que, señala, el pago de esta suma de dinero -una dávida- para él involucra una contraprestación relevante. Él habla de exigirle lo máximo“.

“Y lo máximo lo ejemplifica -o lo categoriza- teniendo mujeres desnudas, por ejemplo. Entonces ese es el nivel de esto”, remató el persecutor.