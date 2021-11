Diputados de la oposición insisten en encontrar una fórmula para que el proyecto de cuarto retiro del 10% de las AFP pueda discutirse durante esta semana, es decir, antes de las elecciones generales del próximo fin de semana.

Cabe destacar que el martes 9 de noviembre el Senado rechazó la idea de legislar el proyecto por 24 votos a favor, 15 en contra y una abstención complicando no solo su discusión antes de la fecha que quiere la oposición sino que poniendo en duda el éxito de la enmienda.

Sin embargo, desde el oficialismo se mantienen firme en su postura de no acelerar el proceso y dejar que su tramitación se genere tal como debería procesarse, sin ningún tipo de condición ni apuro en la Comisión Mixta, que comenzará a discutir el tema este martes con una leve mayoría opositora (6 vs 4), no obstante, algunos integrantes de la instancia han manifestado su interés con que el texto pase los más rápido posible por ese debate.

Uno de los miembros de la Comisión es el diputado Marcos Ilabaca (PS), que entregó su “disponibilidad absoluta de proceder a llevar la Constitución adelante y discutir y plantearle al país una propuesta antes de las elecciones“. Asimismo aseguró estar disponible para “el día y la hora que sea”.

Otro integrante es Alfonso de Urresti (PS), perteneciente al Senado, quien espera que sus pares que votaron en contra de la iniciativa “evalúen estas nuevas condiciones que se van a incorporar en la Comisión Mixta y puedan tener una segunda oportunidad para recapacitar”.

Pero así como algunos piden celeridad en el proceso legislativo, existen otros que piensan de una manera totalmente contraria, como el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Cristián Labbé, quien no es parte de la instancia, pero proyectó en Radio Biobío que “si se vota antes de las elecciones lo más probable es que se apruebe”.

En paralelo, dijo creer que se le incorporarán las indicaciones necesarias para que la propuesta “se alargue” y añadió: “me da la impresión que hoy nadie quiere que se vote dentro de esta semana sino más bien se quede para después de las elecciones“.

Por su parte, Marcelo Díaz, también parte del selecto grupo de 10 integrantes que formara parte del proceso mixto de debate, fue enfático en advertir que “no hay ninguna razón para que no se pueda convocar a una sesión extraordinaria, tanto en la Cámara como en el Senado, para votar el cuarto retiro (…) Si no se discute antes de las elecciones, simplemente es para paliarlo y no aprobarlo“.

